SZ – разрушенный аэропорт и недоверие к талибам — небо над Афганистаном будет пустовать ещё долго

Афганистан отрезан от международного авиасообщения: в аэропорту Кабула уничтожены системы управления и навигации, многие сотрудники покинули страну, самолётам необходим ремонт, пишет Süddeutsche Zeitung. Как отмечает издание, регулярные рейсы будут восстановлены, вероятно, нескоро. Основная проблема заключается в том, что авиакомпании не доверяют обещаниям талибов* по обеспечению безопасности.



Reuters

Фотографии и видео из Кабула говорят сами за себя. Пункт контроля безопасности в терминале международного аэропорта имени Хамида Карзая заброшен и разрушен, вывеска валяется на земле. Самолёты, оставшиеся в аэропорту, также сильно повреждены — разбиты окна, вырваны сиденья. Терминал в аэропорту афганской столицы, похоже, не работает, пишет Süddeutsche Zeitung.

Тем не менее очевидно, что в аэропорту Кабула началось движение: посол Катара в Афганистане сообщил, что в сотрудничестве с афганскими властями была отремонтирована взлётно-посадочная полоса. Сообщается, что вскоре будет восстановлено внутреннее сообщение — по крайней мере, рейсы в Мазари-Шариф и Кандагар.

Фотографии разрушений демонстрируют, что воздушное сообщение в Афганистане прекратилось после вывода западных войск. «Талибан»* взял под контроль аэропорт Кабула, но ничего не может с ним сделать. Многое указывает на то, что важные средства навигации и системы управления воздушным движением были уничтожены. Многие специалисты, поддерживавшие работу аэропорта в качестве пилотов, техников и сотрудников службы безопасности, воспользовались своим положением и сбежали с эвакуационными рейсами. Их знаний и опыта сейчас очень не хватает.

Как отмечает издание, для Афганистана аэропорт означает не только вовлечённость в международное воздушное сообщение, но и доступ к жизненно важной гуманитарной помощи для населения. В будущем, чтобы избежать голода, стране придётся полагаться на гражданские самолёты для доставки гуманитарной помощи. С прошлой недели Служба гуманитарных воздушных перевозок ООН снова летает из столицы Пакистана Исламабада в Мазари-Шариф и Кандагар.

Регулярное гражданское международное авиасообщение, вероятно, будет восстановлено нескоро: по данным Flightradar24, в настоящее время в воздушное пространство Афганистана проникает минимальное число самолётов. Например, в воскресенье в полдень в пути был только лишь один самолет Qatar Airways.

Американские авиалинии нуждаются в специальных разрешениях даже для пролёта над территорией. Все другие авиакомпании вынуждены организовывать объездные рейсы и облетать Афганистан. Регулярное авиасообщение отсутствует.

Трудно сказать, когда у пассажиров вновь появится возможность прилететь в Кабул. Разрушения в терминалах могут быть устранены относительно быстро, но восстановить технологию управления воздушным движением намного сложнее. На прошлой неделе из Катара прилетели три военных самолёта с экспертами на борту для восстановления инфраструктуры. Катар и Турция проявили интерес к работе. Катар поддерживает отношения с талибами на протяжении многих лет. Однако у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана возникли закономерные вопросы: что, если Турция возьмёт на себя контроль безопасности в аэропорту и произойдёт еще одна «кровавая баня»?

Позиция Эрдогана описывает самую большую проблему — недоверие к обещаниям талибов по обеспечению безопасности. На данный момент авиакомпании просто не могут организовать полёты в Афганистан. На прошлой неделе, когда американцы всё ещё контролировали аэропорт Кабула, цены выросли до «невиданных ранее высот».

До сих пор талибы настаивали на самостоятельном координировании безопасности аэропортов. За это время ситуация не улучшилась. Но если контроль будет передан турецким или катарским экспертам, они могут пересмотреть свою позицию. В частности, Турция имеет большой опыт строительства и эксплуатации аэропортов за рубежом.

Исполнительный директор частной афганской авиакомпании Kam Air Дауд Шарифи несколько дней назад был настроен оптимистично: «Аэропорт скоро откроется», — заявил он. Однако несколько самолётов его авиакомпании сильно повреждены. Когда тысячи афганцев штурмовали взлётно-посадочную полосу, чтобы попасть на рейс для эвакуации, в кабине самолёта Kam Air Airbus A340 столпились сотни людей, некоторые даже сидели на крыше. Сам ремонт самолётов требует длительного времени, передаёт Süddeutsche Zeitung.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.