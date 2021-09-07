 

Мнение: То, что осталось…

07.09.2021, 3:14, Разное
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То, что осталось от сопротивления в Панджшере после падения Базарака.
Остатки сил Масуда и Салеха (помимо тех, которые уже сдались), сидят в горах и пока заявляют, что будут сопротивляться. Все основные административные центры Панджшера ими потеряны.
Тем не менее, когда Талибан заявляет, что занял весь Панджшер, он несколько опережает события, так как сопротивление по факту еще в наличие. Хотя уже ничего принципиально не меняет. Такие же горные районы не под контролем Талибана есть и в Нангархаре, где засели боевики вилаята Хорасан.

Источник: Colonel Cassad



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