Guardian – начальник штаба обороны Великобритании признал, что «все ошибались» относительно стратегии талибов

Начальник штаба обороны Великобритании Ник Картер заявил, что, несмотря на оценки возможности падения поддерживаемого Западом правительства Афганистана до конца года, «все ошибались» относительно стратегии талибов, передаёт The Guardian. При этом Картер предположил, что правительство «Талибана»* ещё может оказаться эффективным.



Reuters

Начальник штаба обороны Великобритании Ник Картер прокомментировал разногласия между Министерством иностранных дел страны и Министерством обороны относительно разведданных о продвижении движения «Талибан»* в Афганистане, пишет The Guardian.

Как напоминает издание, серьёзные разногласия между ведомствами возникли, после того как в четверг министр обороны Бен Уоллес отметил, что «ещё в июле» впервые подумал, что «игра в Афганистане окончена» и поддерживаемое Западом правительство падёт. Тем не менее министр иностранных дел Доминик Рааб заявил членам парламента, что, опираясь на оценку британской разведки, полагал, что Кабул будет в безопасности вплоть до следующего года.

«Было вполне возможно, что правительство не продержится так долго. Действительно, согласно множеству оценок, предполагалось, что оно не продержится в течение года, и, безусловно, они оказались верными», — отметил Картер.

При этом он уточнил, что «все ошибались» относительно стратегии «Талибана». Кроме того, британский генерал напомнил, что ещё в интервью 11 июля предупредил, что видит для ситуации в Афганистане несколько сценариев, в том числе падение правительства.

«Нас удивили темпы развития событий, и я не думаю, что мы понимали, что именно задумали талибы. Они не воевали за города, которые в итоге захватили, они вели переговоры за них», — добавил Картер.

В том, что касается будущего Афганистана, начальник штаба обороны счёл, что столь стремительное продвижение «Талибана» не пошло на пользу их возможностям в управлении страной.

«В настоящее время они страдают от того, что мы, военные, называем катастрофическим успехом. Они не ожидали, что окажутся у власти так быстро, как это произошло, и реальность такова, что они пытаются встать на ноги», — приводит The Guardian слова генерала.

Картер призвал «подождать и посмотреть», как будут развиваться события в Афганистане. Генерал предположил, что, возможно, талибам может понадобиться помощь, чтобы эффективно управлять государством, «и, если они будут вести себя хорошо, возможно, они получат эту помощь».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.