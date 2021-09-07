 

Преодолевая сопротивление — ZDF о финальном рывке «Северного потока — 2»

07.09.2021, 3:12, Новости дня
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Последняя труба второй нитки «Северного потока — 2» уложена и вскоре по ней должны начаться поставки российского газа в Европу, пишет ZDF. Но финальный рывок для трубопровода будет непростым. Определённые силы всё ещё оказывают проекту сопротивление, также есть ряд проблем и неясностей, связанных с сертификацией, европейскими директивами и исковыми заявлениями экологических организаций, отмечает немецкий телеканал.

Уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2», пишет ZDF со ссылкой на компанию — оператора трубопровода Nord Stream 2 AG. Вскоре должны начаться поставки российского газа в Европу. Об этих планах заявили и в энергетическом концерне «Газпром», но финальный рывок не обойдётся без трудностей. Определённые силы всё ещё оказывают проекту сопротивление, также есть ряд проблем и неясностей.

К примеру, европейские газовые директивы предписывают, что оператором трубопровода и поставщиком по нему голубого топлива не может быть одна и та же компания. В случае же с  «Северным потоком — 2» это требование не соблюдено. В связи с этим Nord Stream 2 AG запросила для себя специальное разрешение, но Федеральное сетевое агентство отклонило заявку, после чего владелец газопровода подал иск в земельный суд Дюссельдорфа.

В случае если РФ получит специальное разрешение, оно будет проверено ещё и на европейском уровне. Если же нет, Москва будет обязана предоставить доступ к трубопроводу другим поставщикам, что приведёт к огромным экономическим потерям для «Газпрома», объясняет ZDF. Из-за санкционных угроз США из российско-немецкого проекта вышло норвежское предприятие DNV, которое должно было провести техническую сертификацию. При этом до сих пор неизвестно, кто займёт её место, а без соответствующих документов трубопровод не будет запущен в эксплуатацию.

Экологическая организация Deutsche Umwelthilfe, а также немецкий Союз охраны природы и биоразнообразия продолжают через суд добиваться того, чтобы «Северный поток — 2» лишился уже имеющихся разрешений. Они аргументируют свою позицию тем, что до сих пор недостаточно изучены те последствия для климата, к которым может привести использование газопровода. Если у них получится добиться желаемого, о запуске проекта можно забыть.

26 сентября в Германии пройдут выборы в бундестаг, продолжает ZDF. В случае если новое правительство будет сформировано с участием партии зелёных, будущее «Северного потока — 2» окажется под вопросом, ведь это политическое объединение однозначно выступает против проекта. Свободная демократическая партия Германии также призывает ввести мораторий на трубопровод. При этом различные институты в Европе регулярно высказываются против линии в связи с ситуацией с правами человека в России.

Если Кремль нарушит имеющиеся договорённости и в будущем остановит транзит газа через Украину, не исключено, что Европа и Германия примут новые санкции против России, которые коснутся в том числе и «Северного потока — 2». В свою очередь, США уже приняли штрафные меры против российских компаний и кораблей, задействованных в строительстве газопровода, но Nord Stream 2 AG они пока не коснулись. Однако это решение сейчас продлевается каждые три месяца, отмечает ZDF, а впереди выборы в конгресс США. Если республиканцы получат большинство мест, то они смогут принять новые санкции, которые также помешают запуску проекта. 



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