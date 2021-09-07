 

Сейм Польши поддержал введение ЧП на границе с Белоруссией

07.09.2021, 2:42, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРешение польского правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией поддержали 247 депутатов, 168 были против, воздержались 20.

Сейм (нижняя палата парламента) мог бы отменить решение главы государства, если бы против выступило большинство депутатов. Однако правящую в республике партию Ярослава Качиньского «Закон и справедливость» поддержали депутаты объединения «Конфедерация». Против выступили «Гражданская коалиция» и «Левые», передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в пятницу глава Польши Анджей Дуда утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией. Кроме того, польские пограничники задержали 13 человек, которые разрушили строящееся заграждение на границе с Белоруссией. Также Польша направила правоохранителей для помощи Литве в охране границы с Белоруссией.

Распоряжение вступает в силу немедленно после публикации в «Официальном вестнике» и будет действовать в течение 30 дней.



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