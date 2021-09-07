Стало известно о продолжении интенсивных боев в Панджшере

В афганской провинции Панджшер идут интенсивные бои между движением «Талибан» (запрещено в России) и силами сопротивления талибам, сообщил близкий к Фронту национального сопротивления источник.

Источник ТАСС рассказал, что «позиции бойцов сопротивления подвергаются атакам беспилотников» с вечера воскресенья, многие ушли в высокогорные районы. В понедельник «интенсивные бои продолжились и продолжаются до сих пор». Источник заявил, что бои также ведутся в районе Андараб соседней провинции Баглан. Он сказал, что большинство жителей также «ушло высоко в горы», бросив свои дома. Источник подтвердил, что талибы захватили офис губернатора региона и мавзолей Ахмада Шаха Масуда.

В понедельник «Талибан» (запрещен в России) сообщил, что Панджшер находится полностью под контролем талибов, война в Афганистане закончилась. Однако силы сопротивления в Панджшере опровергли заявление талибов о взятии провинции.