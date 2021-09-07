 

Стало известно о продолжении интенсивных боев в Панджшере

07.09.2021, 2:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ афганской провинции Панджшер идут интенсивные бои между движением «Талибан» (запрещено в России) и силами сопротивления талибам, сообщил близкий к Фронту национального сопротивления источник.

Источник ТАСС рассказал, что «позиции бойцов сопротивления подвергаются атакам беспилотников» с вечера воскресенья, многие ушли в высокогорные районы. В понедельник «интенсивные бои продолжились и продолжаются до сих пор». Источник заявил, что бои также ведутся в районе Андараб соседней провинции Баглан. Он сказал, что большинство жителей также «ушло высоко в горы», бросив свои дома. Источник подтвердил, что талибы захватили офис губернатора региона и мавзолей Ахмада Шаха Масуда.

В понедельник «Талибан» (запрещен в России) сообщил, что Панджшер находится полностью под контролем талибов, война в Афганистане закончилась. Однако силы сопротивления в Панджшере опровергли заявление талибов о взятии провинции.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.11 / Журналист смог подключиться к секретной видеоконференции министров обороны стран Евросоюза

19.12 / Болгария выслала российского дипломата. Его обвинили в сборе секретной информации

03.03 / В Донецкой области жителей семи населенных пунктов предупредили о возможном отключении воды

17.07 / Новосибирские ученые создают новые сенсоры для контроля качества воздуха

11.03 / Apple запустил украинскую версию сайта. Пока на украинский язык перевели лишь некоторые разделы

25.07 / Строительство “Северного потока – 2” сможет возобновиться только после завершения нереста трески

29.09 / Германия выслала в Россию особо опасного исламиста

10.10 / Тихановская впервые за несколько месяцев пообщалась с мужем

25.08 / “Впереди длительное лечение”. Мозговая впервые озвучила свой диагноз

27.08 / Новейший комплекс РЭБ «Инфауна» показали на форуме «Армия-2021»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика