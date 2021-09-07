В Раде идею переименовать Украину в Русь назвали троллингом России

Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Юрий Камельчук прокомментировал предложение советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о переименовании украинского государства в Русь-Украину.

Как сообщил Камельчук, «не все люди до конца серьезно понимают, что не все слова неофициальных лиц или даже некоторых официальных стоит воспринимать серьезно». По его словам, «кое-кто не понимает шуток», передает РИА «Новости» со ссылкой на ICTV.

Он считает, что предложение Арестовича направлено на российскую аудиторию, так как россияне «последнее время» якобы «пытаются приватизировать все, что принадлежит украинской истории». Заявление Арестовича он считает «троллингом в сторону России». «Чтобы они не думали, что они какой-то старший брат, который сильнее как исторический объект, чем Украина», – сказал депутат, добавив, что идея была бы на слуху, если бы власти действительно обсуждали ее всерьез.

Напомним, Арестович предложил переименовать Украину в Русь-Украину, а украинский язык – в «руський», причем он выступает с этой идеей уже не впервые. Стоит отметить, что идею Руси-Украины начал активно пропагандировать еще Виктор Ющенко.