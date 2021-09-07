Кулуары Рады частично откроют для СМИ. Журналисты заявили, что таких ограничений не было даже при Януковиче

Так, кроме 120 человек в пресс-центре на третьем этаже и 30 человек в пресс-ложе балкона сессионного зала допускается присутствие до 40 журналистов в отведенной части кулуаров на втором этаже.

Отмечается, что в кулуарах парламента разрешается присутствие не более одной съемочной группы (до двух человек) от телеканалов, до двух человек – от информационных агентств (в том числе фотокорреспондентов), от других изданий – по 1 человеку.

Разумков на брифинге в Раде в четверг заявил, что часть кулуаров будет открыта для журналистов с 7 сентября. Мероприятие транслировал в YouTube телеканал “Рада”.

“Будут несколько ограничений по количеству – так, как работают на балконе, так будут работать и на втором этаже”, – добавил спикер парламента.

Представители СМИ раскритиковали распоряжение Разумкова.

“Даже во времена [экс-президента Виктора] Януковича власть была открытой”, – написала в Facebook журналист издания “Цензор.НЕТ” Татьяна Николаенко. По ее словам, “парламентским журналистам предложили 40 отдельных карточек на ограниченную часть кулуаров”.

“Часть [со стороны выхода нардепов фракции “Оппозиционная платформа – За жизнь”] ОПЗЖ. Та часть, где заходит монобольшинство, будет закрыта”, – отметила Николаенко.

https://www.facebook.com/t.nikolayenko/posts/6842139052478365

Журналист Алексей Братущак рассказал в Facebook, что 40-ка представителям СМИ для работы в кулуарах Рады выдадут “красные карточки”.

Всего будет пять типов карточек: постоянной аккредитации, которую выдают на входе Рады (ее нужно вернуть на выходе), для операторов для съемки на балконе (дается на дверях для входа на балкон, возвращается на выходе), красная (по мнению журналиста, карточку будут выдавать на входе в кулуары и забирать на выходе) и желтая (предположительно – для работы в пресс-центре на третьем этаже).

“Еще есть отдельный список для журналистов. Если журналист хочет поесть в столовой с депутатами, то вот для таких журналистов существует список. На входе записываешься, на выходе тебя вычеркивают. Одновременно в столовую пускают только четыре журналиста. Ну, чтобы не мешали нардепам жевать”, – добавил Братущак.

https://www.facebook.com/oleksii.bratushchak/posts/4879916068704614

Контекст:

В марте прошлого года Разумков закрыл журналистам доступ в кулуары парламента из-за пандемии коронавируса. Планировалось, что временные ограничения будут действовать до 3 апреля, однако из-за ситуации с COVID-19 в стране их продлевали.

Согласно решению Разумкова, журналисты могли работать в Раде исключительно в пресс-центре на третьем этаже здания парламента.

В июле 2021 года Разумков заявлял, что рассчитывает выполнить договоренность с журналистами и в сентябре открыть кулуары второго этажа Верховной Рады для работы представителей СМИ.

В то же время он отмечал, что число аккредитованных в Раде представителей СМИ превышает 3 тыс. человек, а тех, “кто действительно работает и показывает работу и народных депутатов, и парламента, намного меньше”. Поэтому данный вопрос стоит обсудить, подчеркивал спикер Рады.

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