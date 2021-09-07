«Пряники» для афганских радикалов — экс-советник Трампа объяснил, почему США заговорили об экономической помощи

Администрация Байдена не исключает экономической помощи «Талибану»*, несмотря на его связи с другими террористическими организациями, отмечает Fox News. По словам бывшего советника президента США по национальной безопасности Роберта О’Брайена, у Вашингтона практически не осталось рычагов влияния в Афганистане, поэтому талибов просто пытаются подкупить, чтобы спасти американских граждан, не успевших сбежать из страны.

«Талибан»* заявляет, что взял под контроль весь Афганистан, включая последнюю провинцию к северу от Кабула, где по-прежнему скрываются бойцы афганского сопротивления. Свою победу боевики отпраздновали выстрелами в воздух — в итоге эти пули убили 17 человек и ещё десятки ранили. Это лишь очередная история о том, на что будет похожа жизнь при «Талибане», который печально известен подавлением свобод. Возможно, талибы — враги «Исламского государства в Хорасане»**, но они долгие годы укрывали «Аль-Каиду»***. Однако советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявляет, что США не исключают экономической помощи «Талибану».



ДЖЕЙК САЛЛИВАН, советник президента США по национальной безопасности: Что касается наших отношений с «Талибаном» в плане помощи экономике и развитию, здесь всё зависит от поступков «Талибана». От того, будут ли они исполнять свои обязательства. Обязательство предоставить коридор безопасности для американцев и афганских союзников. Обязательство не допустить превращения Афганистана в плацдарм для террористических атак против США или любой другой страны. Приверженность исполнению международных обязательств. Это будет зависеть от них.



С нами снова Роберт О’Брайен, бывший советник по национальной безопасности. Господин О’Брайен, мы слышали также высказывания генерала Милли о том, что страна может погрузиться в гражданскую войну, «Талибан» может оказаться недостаточно сильным, чтобы продержаться против ИГ в Хорасане и «Аль-Каиды». А как видите будущее Афганистана вы, с вашим опытом и пониманием этой страны?

РОБЕРТ О’БРАЙЕН, бывший советник президента США по национальной безопасности: Посмотрим. Сейчас «Талибан» контролирует страну, и никогда ещё его позиции не были так сильны. Главным образом, потому, что им без труда досталось американское военное оборудование на многие миллиарды долларов, включая усовершенствованные очки ночного видения, беспилотники ScanEagle, огневую поддержку с воздуха — боевые летательные аппараты, винтокрылые и с неподвижным крылом. Итак, у «Талибана» сейчас очень хорошее положение.

Но в конечном итоге Афганистан — страна, поделённая на племена. «Талибан» состоит главным образом из пуштунов. Но есть и другие: хазарейцы, узбеки, таджики — они могут не захотеть жить под властью пуштунов-талибов. Так что мы можем увидеть какое-то сопротивление в Панджшерском ущелье, а также в Мазари-Шарифе и других частях Афганистана. Посмотрим, как будут развиваться события.

Причина, по которой Джейк говорит о финансовой помощи «Талибану», заключается в том, что мы оставили там много американцев. И сейчас у нас на руках не так много карт, чтобы доставить этих американцев и наших афганских союзников домой, можно разыграть разве что экономическую карту. И в итоге может выйти так, что мы положим в карманы талибов много денег, чтобы вытащить оставшихся американцев.

Вот почему этот кризис ещё далеко не окончен. Ещё много американцев, которым надо вернуться домой. У нас есть друзья, которые нам помогали и которым тоже надо прибыть в Соединённые Штаты. Итак, до конца ещё далеко. А инструментов у США не так много. Думаю, именно поэтому мы видим, как Джейк и другие говорят об экономической помощи: они пытаются предложить талибам «пряник», чтобы наши американские граждане могли вернуться домой. Чего мы все, разумеется, желаем.

Да, администрация Байдена и Харрис пытается показать, что у неё есть рычаги влияния. Но я, честно говоря, этого не вижу. Наверное, вопрос, в который всё упирается, последний вопрос для вас, господин О’Брайен: в большей ли безопасности США сейчас, чем раньше?

РОБЕРТ О’БРАЙЕН: Нет, мы не в большей безопасности. И главная причина в том, что наше слово потеряло вес по всему миру — как для наших союзников, так и для наших противников. Так что нам надо восстанавливать лидерство США. Мы многое можем сделать. Во-первых, надо вернуть домой тех американцев, которые до сих пор находятся там (в Афганистане. — ИноТВ). У нас идёт доработка законопроекта об оборонном бюджете, нам надо позаботиться о том, чтобы было достаточно денег на модернизацию нашего военного флота, чтобы показать нашим врагам, что мы по-прежнему в игре. Необходимо также принять некоторые меры, о которых я говорил ранее: усилить Румынию, и Польшу, и наших восточноевропейских союзников, а также усилить наших союзников в Тихоокеанском регионе.

Дата выхода в эфир 05 сентября 2021 года.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

*** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.