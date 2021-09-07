Das Erste – талибы строят из себя умеренных в расчёте на финансовую поддержку

Пока что «Талибан»* ведёт себя в Афганистане относительно умеренно, пишет Das Erste. В страну открыт въезд для иностранных журналистов, женщины продолжают работать на местном телевидении и даже вполне открыто освещают протесты против режима. Но главная причина такого поведения талибов — это желание заручиться финансовой поддержкой международного сообщества, убеждён корреспондент немецкого телеканала Маркус Шпикер.

Поговорим с нашим корреспондентом Маркусом Шпикером, которому пришлось проделать непростой путь и выполнить 10 визовых формальностей, чтобы попасть из Пакистана в Кабул. Маркус, как сильно там изменилась повседневная жизнь для людей, особенно для женщин? Какие у вас впечатления?

МАРКУС ШПИКЕР, корреспондент Das Erste: У меня сложилось впечатление, что по сравнению с тем, что было раньше, в городе стало меньше женщин и больше женщин в бурках, особенно в пригороде Кабула, через который я проезжал по пути сюда. Ещё я попереключал каналы на телевизоре. Женщины продолжают вести новостные передачи. У них покрыты головы, но они достаточно открыто освещают протесты женщин против режима «Талибана»*, которые прошли на выходных. Во время них некоторые из женщин подверглись нападениям со стороны талибов. Недавно лидеры «Талибана» за это извинились, сказали, что арестовали тех, кто превысил свои полномочия. Они утверждают, что не хотели, чтобы всё так получилось. Таким образом «Талибан» пытается обаять граждан. Однако этому поведению противоречат заявления талибов, что женщинами не положено нигде работать, кроме как в сфере здравоохранения. Так что все образованные женщины, с которыми мне удалось пообщаться, говорят, что в ближайшие недели и месяцы ожидают от нового режима только худшего

К тому же наблюдается рост цен, дефицит продуктов питания. Возможно, деньги — это одна из причин, по которой «Талибан» сейчас пытается выстроить дипломатические отношения с Германией?

МАРКУС ШПИКЕР: Это, несомненно, важная причина. Без международного признания денег не будет. И талибы этого, конечно же, боятся. В целом «Талибан» находится в стеснённом положении, потому что большинство талибов не умеют читать и писать, и они абсолютно неспособны руководить правительством. Поэтому многие страны, например Пакистан и Китай, пытаются оказать влияние на «Талибан», чтобы он старался вести себя более умеренно, чтобы не дошло до голода, а позже, возможно, и до гражданской войны. Пользу из этой новой позиции «Талибана» в некотором смысле извлекаем мы, журналисты. Нас всех удивило, что въезд сюда относительно открытый, что талибы пропускают и даже готовы давать интервью. Они всё время подчёркивают, что не такие уж они и плохие. Это немаловажно. И, конечно же, желание получить финансовую помощь — главная причина такого поведения.

Сегодня канцлер Германии ещё раз подчеркнула, что с талибами нужно вести переговоры. Как вы считаете, им можно доверять?

МАРКУС ШПИКЕР: Тут скорее речь идёт не о доверии, а о силе. И, конечно же, у международного содружества государств есть рычаг для оказания давления на «Талибан», в том числе и в вопросе формирования нового правительства. По этому вопросу «Талибан» разделён на разные лагери. Есть лагерь тех, кто вёл политические переговоры в Дохе. Они более умеренные. Также есть сторонники жёсткой линии, которые были ответственны за проведение военных операций. И в ближайшие дни будет видно, какой из этих лагерей — в том числе и благодаря международному давлению — сможет добиться большего влияния. Ходят слухи, что бывший президент Карзай может стать частью нового правительства, что подход будет более инклюзивный и у власти не будет один только «Талибан». Но нужно будет следить за ситуацией в ближайшие дни и недели. Пока что ничего не ясно.

С нами на связи из Кабула был наш корреспондент Маркус Шпикер.

Дата выхода в эфир 05 сентября 2021 года.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.