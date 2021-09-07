В Большом театре наградили победителей чемпионата ArtMasters

Победители и призеры Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters объявлены в понедельник на торжественной церемонии награждения в Бетховенском зале Большого театра в Москве.

Всего объявлены победители в 19 компетенциях. Все призеры и победители, занявшие первые три места в каждой компетенции, получили ценные призы, медали, дипломы, денежные сертификаты и возможность пройти стажировку в разных учреждениях культуры и искусства, компаниях в зависимости от характера их творческой деятельности, информирует ТАСС.

Первое место в компетенции «Сценарист» заняла Полина Рыжова, в компетенции «Саунд-дизайнер» – Александр Нежинский, «Оператор кино и ТВ» – Виктор Крылов, «Композитор популярной музыки» – Кирилл Хусаинов.

Лучшим копирайтером чемпионата стала Елизавета Дык, дизайнером смешанной реальности/программистом виртуальных миров – Денис Гостев, геймдизайнером – Юлия Муравьева, художником-аниматором – Анастасия Андреева, веб-дизайнером – Елена Бобина.

Также были объявлены победители в компетенциях «Художник по костюмам», «Художник-оформитель» и «Художник по свету», защита этих финалов проходила в Центре современного искусства «Винзавод», где было представлено десять перформансов на тему «Сон в летнюю ночь». Кроме того, названы лучшие художник по гриму, сценограф, звукорежиссер и стейдж-менеджер, режиссер монтажа, медиакомпозитор и клипмейкер.

«Многое изменилось за год. Мы видим, как вырос чемпионат, мы видим, как профессионально выросли команды, и, естественно, выросло индивидуальное мастерство», – сообщил на церемонии заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам, заместитель председателя оргкомитета чемпионата ArtMasters Александр Журавский.

Более 17 тыс. человек зарегистрировались для участия в чемпионате на этапе отборочных туров. Чемпионат ArtMasters реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры, Министерства просвещения, а также правительства Москвы.