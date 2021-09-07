Военные учения ОДКБ стартовали в Киргизии

На полигоне Эдельвейс в Киргизии начались учения Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ «Рубеж–2021», сообщил Центральный военный округ.

В учениях участвуют военные России, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, а также оперативные группы объединенного штаба и секретариата ОДКБ. Основой российского контингента стали военные тувинской горной мотострелковой бригады и российской базы в Киргизии. От РФ в учениях участвуют около 500 военных и свыше 120 единиц вооружения и военной техники, включая штурмовики Су-25 и транспортно-боевые вертолеты Ми-8.

Учения должны повысить практические навыки управления в организации боевых действий и слаженность подразделений КСБР. Участники совместно спланируют и подготовят войсковую операцию. В рамках практического этапа задействованные силы отработают блокирование и уничтожение незаконных вооруженных формирований, которые вторглись на территорию члена ОДКБ. Учения завершатся в четверг, передает РИА «Новости».

Напомним, в ОДКБ решили принять дополнительные меры для усиления безопасности в связи с ситуацией в Афганистане.