 

Звезду сериала «Прослушка» нашли мертвым в квартире с наркотиками

07.09.2021, 1:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинНа 55-м году жизни скончался американский актер Майкл Кеннет Уильямс, сообщила полиция.

Уильямс был обнаружен мертвым у себя в квартире в Бруклине (Нью-Йорк). В квартире нашли наркотики. Источник New York Post не исключил, что Уильямс умер от передозировки, передает ТАСС.

Уильямс прославился ролями в сериалах «Прослушка», «Подпольная империя», «Юристы Бостона», «Клан Сопрано» и многих других. Одна из самых известных его ролей – преступник-гей Омар Литтл, который грабил наркоторговцев.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.04 / Епифаний рассказал, сколько приходов присоединились к ПЦУ

30.06 / В Ленобласти сгорел автобус, перевозивший четыре десятка туристов. Видео

30.03 / Памфилова заявила о неизбежности вмешательства Запада в российские выборы

14.10 / «Бред и напёрсточничество» – в России ответили на заявления США о «принципиальном согласии» по СНВ-III

24.01 / Надетая на голову урна вызвала раскол в партии Саакашвили

05.11 / ОАСК восстановил прокурора, подписавшего подозрения по делу Шеремета – СМИ

20.03 / В парламенте Турции заявили, что не нуждаются в разрешении США по С-400

26.03 / Сидящую на крыше львицу заметили в Подмосковье

15.11 / Многокилометровая пробка образовалась на дороге из Карабаха в Армению

16.09 / ВОЗ заявила об опасности эпидемии туберкулеза в Европе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика