Звезду сериала «Прослушка» нашли мертвым в квартире с наркотиками

На 55-м году жизни скончался американский актер Майкл Кеннет Уильямс, сообщила полиция.

Уильямс был обнаружен мертвым у себя в квартире в Бруклине (Нью-Йорк). В квартире нашли наркотики. Источник New York Post не исключил, что Уильямс умер от передозировки, передает ТАСС.

Уильямс прославился ролями в сериалах «Прослушка», «Подпольная империя», «Юристы Бостона», «Клан Сопрано» и многих других. Одна из самых известных его ролей – преступник-гей Омар Литтл, который грабил наркоторговцев.