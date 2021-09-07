Нежелание РФ продолжать мандат миссии ОБСЕ свидетельствует о ее отказе от Минских договоренностей – Резников

“Я лично это толкую как, по сути, отказ РФ от Минских договоренностей, потому что условие, что там будет мониторинговая миссия СММ ОБСЕ, предусмотрено Минскими договоренностями… То есть вариант дополнительной поставки оружия через этот не контролируемый Украиной участок границы между Украиной и РФ абсолютно вероятен”, – сказал Резников.

Он рассказал, что делегация Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским в ходе визита в Вашингтон обсуждала с партнерами в США возможность привлечения их “к тем или иным площадкам по урегулированию международного вооруженного конфликта между Украиной и РФ”.

“Это может быть продолжение “Минска”, потому что, к сожалению, другой нет, как логистической площадки, созданной нормандским форматом. “Минск” – ради договоренностей по гуманитарным вопросам, экономическим, прекращению режима огня и так далее”, – отметил Резников.

По его мнению, формат Минска надо сохранять как возможность коммуникации.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

29 июля 2014 года начала работу специальная мониторинговая миссия ОБСЕ – невооруженная гражданская миссия, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Миссия регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе.

Миссия ОБСЕ в российских пунктах пропуска “Гуково” и “Донецк” работает с 24 июля 2014 года, ее пригласила Россия. Наблюдатели докладывают о ситуации в этих КПП, а также о передвижениях через границу.

В мае 2021 года Россия без объективных причин помешала продлению мандата миссии ОБСЕ на границе с Украиной на стандартный четырехмесячный период, сократив его вдвое, сообщали в МИД Украины.

Киев после этого выступил за продление работы миссии в пунктах пропуска пропуска “Гуково” и “Донецк” после истечения действия срока ее мандата.

2 сентября Россия на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене объявила, что не будет поддерживать консенсус по продлению мандата миссии.

В МИД Украины это расценили как саботаж Минских договоренностей.

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