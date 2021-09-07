 

Компания Segway анонсировала выпуск робота-газонокосильщика

07.09.2021, 1:30, Новости дня
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Как сообщили представители компании Segway, вскоре в свободную продажу выйдет новая линейка роботов-газонокосильщиков. Все модели объединены названием Navimow, а отличаются друг от друга, в основном, по мощности.

Всего представлено четыре версии. «Младшая» из них предназначена для работы на небольших участках площадью до 500 квадратных метров. «Старшая» же будет самостоятельно обрабатывать до 3 тыс. кв. м площади. Цены, соответственно, колеблются в пределах от 1400 до 2600 американских долларов.

На автономных газонокосилках установлены GPS-навигаторы. Владелец задает границы участка, на которой должен работать робот, и тот «знает», где ему косить траву. Погрешность составляет всего-то 2 см.



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