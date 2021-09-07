Компания Nitrokey выпустила самый безопасный смартфон

Новый смартфон NitroPhone 1, представленный недавно специалистами немецкой компании Nitrokey, признан самым безопасным среди мобильных устройств, работающих на операционной системе Android.

По словам экспертов, такой статус смартфон обрел из-за того, что при наличии современного оборудования гаджет очень прост в использовании. Кроме того, в нем хорошо защищена конфиденциальность пользователя, а также обеспечена сохранность данных.

Смартфон является последователем другой безопасной модели – Google Pixel 4a, поясняют специалисты. Однако в нем качества, обеспечивающие систему безопасности, улучшены. Конструкция устройства основана на процессоре Snapdragon 730G. Объем оперативной памяти составляет 6 Гб, а основной – 128 Гб.