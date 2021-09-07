 

Компания Nitrokey выпустила самый безопасный смартфон

07.09.2021, 1:30, Новости дня
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Новый смартфон NitroPhone 1, представленный недавно специалистами немецкой компании Nitrokey, признан самым безопасным среди мобильных устройств, работающих на операционной системе Android.

По словам экспертов, такой статус смартфон обрел из-за того, что при наличии современного оборудования гаджет очень прост в использовании. Кроме того, в нем хорошо защищена конфиденциальность пользователя, а также обеспечена сохранность данных.

Смартфон является последователем другой безопасной модели – Google Pixel 4a, поясняют специалисты. Однако в нем качества, обеспечивающие систему безопасности, улучшены. Конструкция устройства основана на процессоре Snapdragon 730G. Объем оперативной памяти составляет 6 Гб, а основной – 128 Гб.



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