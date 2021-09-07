Мнение: Колесникова получила 11 лет тюрьмы
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16 августа 2020 года. Мария Колесникова заявила, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко уже не является оппонентом для оппозиции.
6 сентября 2021 года. Мария Колесникова получила 11 лет тюрьмы. Юрист Максим Знак – 10 лет тюрьмы.
Жизнь порой преподносит сюрпризы. Не все госперевороты заканчиваются одинаково успешно. Бывает и вот так.
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Источник: Colonel Cassad
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