 

Мнение: Колесникова получила 11 лет тюрьмы

07.09.2021, 1:26, Разное
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16 августа 2020 года. Мария Колесникова заявила, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко уже не является оппонентом для оппозиции.
6 сентября 2021 года. Мария Колесникова получила 11 лет тюрьмы. Юрист Максим Знак – 10 лет тюрьмы.

Жизнь порой преподносит сюрпризы. Не все госперевороты заканчиваются одинаково успешно. Бывает и вот так.

Источник: Colonel Cassad



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