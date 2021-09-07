Невыгодная правда – Личное мнение

Брак Павла и Аланы Мамаевых продлился 8 лет. В семье было 2 детей: сын Мамаевой от первого брака и её общая с Павлом дочь.

И только сейчас, когда состоялся развод, Алана вдруг захотела узнать — именно так: захотела узнать, — что Павел постоянно бил её сына. Ну, или она так говорит.



Фото: Соцсети

Верю ли я в то, что Мамаев отвешивал подзатыльники ребёнку? Не знаю: меня там не было. Может, отвешивал. Может, нет.

Верю я в другое.

Если Павел и бил мальчика по голове, то Алана не обращала на это внимание. Или, может, не хотела обращать? Может, ей невыгодно было обращать на такое внимание?



Фото: Соцсети

Только представьте: у вашего ребёнка появляется «привычка закрывать голову руками, как будто его кто-то бил». Это — слова самой Аланы, как видите. Более того, мальчик испуган настолько, что воспитатели в садике спрашивают: «Почему он так зашуган?»

Вообразили ситуацию?

Окажись вы в ней, вы бы продолжили нормально спать, путешествовать, таскаться по спа и магазинам, вести Инстаграм?

Или вы всё же потеряли бы голову от беспокойства и направили все силы, всю энергию на то, чтобы разобраться, что происходит с вашим ребёнком? Вы бы докопались до ответов на вопросы: «Кто обижает моего ребёнка? Почему мой ребёнок постоянно закрывает голову руками? Чего так боится?»

Все 8 лет Алана не забивала себе голову странным поведением собственного сына. Ну, зашуган и зашуган. Голову руками закрывает. С кем не бывает? Так, что ли, получается, да, Алана?

На выходе имеем следующее: либо Мамаева — плохая мать, которая закрыла глаза на то, что её ребёнка постоянно бьют по голове, либо она врёт, и мальчика никто не обижал.

Третьего в этой ситуации быть не может: либо плохая мать, либо лгунья, оговорившая бывшего из мести.

И то, и другое делает Мамаеву нерукопожатной в моих глазах.

Поговорим о ситуациях, в которых вы сознательно или подсознательно выбирали отвести глаза от неудобной правды? Вспомните такие ситуации. Расскажите о них. Чем дело кончилось? А, может, вы и сейчас находитесь в такой ситуации? Что чувствуете?

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