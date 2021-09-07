Министра экономики и энергетики Германии увезли в «Шарите» из Бундестага

Петеру Альтмайеру, который возглавляет министерство экономики и энергетики Германии, стало плохо во время заседания комитета Бундестага по экономическим вопросам, сообщают участники заседания.

Комитет заседал в отеле Ritz-Carlton. 63-летний Альтмайер жаловался на недомогание еще до начала заседания. Его доставили в клинику «Шарите» в Берлине, передает ТАСС со ссылкой на Bild.

В 2019 году Альтмайер был госпитализирован после падения с лестницы на открытии конференции по цифровым технологиям в Дортмунде.