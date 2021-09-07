 

Министра экономики и энергетики Германии увезли в «Шарите» из Бундестага

07.09.2021, 0:54, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПетеру Альтмайеру, который возглавляет министерство экономики и энергетики Германии, стало плохо во время заседания комитета Бундестага по экономическим вопросам, сообщают участники заседания.

Комитет заседал в отеле Ritz-Carlton. 63-летний Альтмайер жаловался на недомогание еще до начала заседания. Его доставили в клинику «Шарите» в Берлине, передает ТАСС со ссылкой на Bild.

В 2019 году Альтмайер был госпитализирован после падения с лестницы на открытии конференции по цифровым технологиям в Дортмунде.



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