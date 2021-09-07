 

В Ливии официально объявили о запуске проекта общенационального примирения

07.09.2021, 0:54, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГлава Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи официально объявил о запуске проекта всеобъемлющего общенационального примирения, сообщил совет.

В частности, в Ливии освободили лиц, «арестованных по различным делам, в отношении которых были вынесены судебные постановления». Глава совета заявил, что народ Ливии хочет «перевернуть болезненные страницы прошлого, преодолеть разногласия, отказаться от раскола, остановить кровопролитие и положить конец страданиям». Он призвал ливийцев сплотиться и отметил, что сделаны лишь первые шаги к примирению.

Кроме того, в понедельник стало известно, что останки бывшего ливийского руководителя Муаммара Каддафи будут переданы его племени для перезахоронения. Каддафи убили более 10 лет назад, но местонахождение его могилы до сих пор остается тайной, известной небольшому числу людей, передает ТАСС.

Напомним, младший сын Муаммара Каддафи Саади из соображений личной безопасности покинул Ливию и находится на территории Турции. Власти в Триполи разрешили Саади Каддафи покинуть страну и вылететь в Турцию из международного аэропорта Митига после вынесения ему оправдательного приговора.



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