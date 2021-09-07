НАПК требует привлечь к ответственности главу регуляторной службы Кучера: не смог подтвердить владение биткоинами на 13 млн грн

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК.

В агентстве проверили декларацию, которую Кучер подал еще как председатель Харьковской областной государственной администрации. Там он указал, что владеет криптовалютой Bitcoin стоимостью около 13 млн грн.

Скриншот: public.nazk.gov.ua

В ведомстве отмечают, что криптовалюта имеет публичный адрес, который является открытым и подтверждает собственность. Но Кучер не смог предоставить НАПК этот адрес.

По данным налоговой, на которые ссылается НАПК, общий доход Кучера и членов его семьи за все время работы с 2001 по 2020 год составляет только 880 тыс. грн.

“Указанная информация свидетельствует о том, что председатель ГРС указал недостоверные сведения о владении криптовалютой, чем совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины”, – пояснили в НАПК.

Контекст:

Кучер был избран нардепом Верховной Рады IX созыва от “Слуги народа”, до того работал адвокатом. Харьковскую облгосадминистрацию он возглавлял на протяжении года, с ноября 2019 года до ноября 2020 года.

В январе 2021 года Кабмин назначил Кучера главой Государственной регуляторной службы.

В декларации Кучера отмечено, что в 2018 году у него и супруги Виктории не было доходов. Однако он указал, что имеет 77 биткоинов на сумму $299,2 тыс., а также $87 тыс. наличными. У жены Кучера, согласно декларации, было $205 тыс. наличными. Политик с женой задекларировали три квартиры в Харькове, два земельных участка и дом в Харьковской области, а также грузовой и четыре легковых автомобиля, в том числе Lexus NX 200T, и часы Rolex.

4 декабря 2020 года Верховная Рада вернула уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации – депутаты приняли законопроект №4460, который предусматривает штраф и ограничение свободы, но не тюремное заключение.

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков говорил, что этот законопроект “не соответствует запросу украинского общества”. В НАПК призывали президента ветировать закон, но президент Украины Владимир Зеленский его подписал.

В январе президент издал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об ужесточении ответственности за недостоверное декларирование, и внес законопроект №4651, который предусматривает восстановление тюремного наказания за ложь в декларации, в парламент как неотложный.

Парламент принял законопроект, но президент его ветировал. 29 июня Верховная Рада повторно поддержала законопроект №4651. Из документа убрали правки, которые ослабляли ответственность за нарушения. После этого Зеленский его подписал.

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