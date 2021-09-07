 

Компания Apple менее других пострадала от подорожания полупроводников

07.09.2021, 0:36, Новости дня
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Ранее СМИ сообщали о том, что компания TSMC повысила цены на полупроводниковую продукцию для производителей электроники в среднем на 15-20%. Но, как оказалось, некоторые компании пострадали от подорожания значительно меньше, чем другие.

В частности, для Apple начали отгружать комплектующие всего-то на 3% дороже, чем раньше. Столь выгодных условий сейчас не имеет никто из конкурентов «Яблочной» компании. AMD, Nvidia и MediaTek вынуждены платить больше на 10-20%.

Можно подумать, что Apple является у TSMC основным покупателем. Но это не так, говорят аналитики. В лучшем случае, речь может идти о выкупе одной пятой части всей выпускаемой продукции. Однако свою роль могли сыграть длительные отношения между покупателем и поставщиком.



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