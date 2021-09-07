Умные часы Samsung помогают российским работодателям следить за сотрудниками

Компания SOLUT внедрила в РФ новую технологию контроля за поведением сотрудников на рабочем месте. В качестве основного устройства используются две модели умных часов Samsung Galaxy Watch Active первого и второго поколения.

Как стало известно, использовать таким образом наручные устройства стало возможным, так как у них открытая операционная система. Не очень-то трудно собирать данные с сенсоров, которые фиксируют биометрические показатели организма.

Работодателя же интересует только один вопрос: трудится ли человек на своем рабочем месте или бездельничает. Работа, конечно же, – это не занятия спортом, однако и она оставляет о себе след в виде изменения некоторых показателей.