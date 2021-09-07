 

Умные часы Samsung помогают российским работодателям следить за сотрудниками

07.09.2021, 0:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Компания SOLUT внедрила в РФ новую технологию контроля за поведением сотрудников на рабочем месте. В качестве основного устройства используются две модели умных часов Samsung Galaxy Watch Active первого и второго поколения.

Как стало известно, использовать таким образом наручные устройства стало возможным, так как у них открытая операционная система. Не очень-то трудно собирать данные с сенсоров, которые фиксируют биометрические показатели организма.

Работодателя же интересует только один вопрос: трудится ли человек на своем рабочем месте или бездельничает. Работа, конечно же, – это не занятия спортом, однако и она оставляет о себе след в виде изменения некоторых показателей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.08 / Франция и Германия, несмотря на призыв ВОЗ, намерены проводить вакцинацию от коронавируса третьей дозой

02.09 / Зоолог рассказал о причинах исчезновения в РФ 11 видов животных

16.09 / Команда Байдена наняла сотни юристов для избирательных баталий

22.07 / В девяти областях Украины усиливают меры безопасности

23.07 / Новый складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip 5G представлен публике

22.09 / Россия впервые снимет художественный фильм в космосе

14.10 / Победа Байдена обострит напряжённость в отношениях США и Китая

17.05 / Главный инфекционист США – пандемия COVID-19 вскрыла «неоспоримое влияние расизма на наше общество»

25.08 / Лукашенко подписал указ об увольнении посла Беларуси в Словакии, который поддержал протесты на родине

08.09 / Иностранные политологи и общественные активисты прокомментировали дело Навального

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика