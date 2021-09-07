 

Мнение: Панджшер все

07.09.2021, 0:32, Разное
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Панджшер все.

Масуд-младший в своем аудиообращении признал факт контроля Талибана над всем Афганистаном. Теперь действительно все.

1. Утром Талибан занял Базарак и повесил там свой флаг. Теперь все районы провинции Панджшер контролируются талибами.
2. Остатки сопротивляющихся войск Масуда и Салеха сидят в горах. Масуд еще якобы в Панджшере, Салех якобы в Таджикистане.
3. Талибан еще раз подтвердил, что амнистия распространяется и на всех жителей Панджшера.
4. Объявленный убитым вчера командующий группировкой Талибана оказался вполне себе живой.
5. В целом, воздушный шарик Панджшерского сопротивления лопнул столь же стремительно, как и был надут.
6. МИД Ирана осудил вооруженный захват Панджшера Талибаном.Бернар Анри-Леви скорбит о Панджшере в Твиттере.
7. Масуд младший окончательно потерял любые шансы попасть в состав правительства Афганистана. Выбор оказался неверным.
8. Более подробно об этой примечательной и весьма скоротечной истории напишу в отдельном материале.

Обновления по ситуации в Афганистане, включая фото и видео завершения Панджшерской истории будут выкладывать в течение дня тут https://t.me/boris_rozhin (кому интересно, подписывайтесь)

Источник: Colonel Cassad



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