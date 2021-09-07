Мнение: Панджшер все

Панджшер все.

Масуд-младший в своем аудиообращении признал факт контроля Талибана над всем Афганистаном. Теперь действительно все.

1. Утром Талибан занял Базарак и повесил там свой флаг. Теперь все районы провинции Панджшер контролируются талибами.

2. Остатки сопротивляющихся войск Масуда и Салеха сидят в горах. Масуд еще якобы в Панджшере, Салех якобы в Таджикистане.

3. Талибан еще раз подтвердил, что амнистия распространяется и на всех жителей Панджшера.

4. Объявленный убитым вчера командующий группировкой Талибана оказался вполне себе живой.

5. В целом, воздушный шарик Панджшерского сопротивления лопнул столь же стремительно, как и был надут.

6. МИД Ирана осудил вооруженный захват Панджшера Талибаном.Бернар Анри-Леви скорбит о Панджшере в Твиттере.

7. Масуд младший окончательно потерял любые шансы попасть в состав правительства Афганистана. Выбор оказался неверным.

8. Более подробно об этой примечательной и весьма скоротечной истории напишу в отдельном материале.

Обновления по ситуации в Афганистане, включая фото и видео завершения Панджшерской истории будут выкладывать в течение дня тут https://t.me/boris_rozhin (кому интересно, подписывайтесь)

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