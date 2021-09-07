Захарова предсказала приуроченные к выборам в РФ «мероприятия» Запада

От западных стран следует ожидать «мероприятий», приуроченных к выборам в Госдуму, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Что касается тех самых мероприятий, которые сейчас в том числе и с государственной поддержкой очевидно проходят и будут проходить в целом ряде западных государств», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 1».

Захарова полагает, что подобные «мероприятия» окажутся «приурочены не просто к каким-то идеологическим требованиям или претензиям» Запада к России, а «непосредственно к выборам». Официальный представитель МИД РФ обещала «рассказывать много всего интересного» по этой теме.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.