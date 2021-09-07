Кудрин призвал к приватизации

Многие страны, включая Россию, усилили присутствие государства в экономике из-за кризиса 2008–2009 годов, но после кризиса необходимо снижать госучастие, РФ нужна приватизация, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

В статье в журнале «Компания» Кудрин пишет, что «масштабы прямого участия государства за последние 20 лет заметно выросли». «По данным Единой системы управления государственным имуществом, по состоянию на 16 июля 2021 года государство владело долями в 752 акционерных обществах и 496 ФГУПами», – сообщил он.

Кудрин пояснил, что «в большинстве стран мира относиться к высокому уровню участия государства в экономике стали гораздо терпимее» после кризиса 2008–2009 годов. При этом «считалось», что «в периоды посткризисного развития важно сокращать госучастие».

Он заявил, что госучастие «приводит к снижению эффективности функционирования рыночных механизмов», так как «нарушается принцип равенства компаний во взаимоотношениях с государством». Кроме того, «непрозрачность работы госпредприятий грозит ростом скрытых долгов». По словам Кудрина, необходимо «регулярно оценивать эффективность госпредприятий», если она снижается, «государству нужно уступить место частному бизнесу».

Кудрин подчеркнул, что «Россия – не исключение», хотя «госсектор может временами играть важную и положительную роль, ему пора начать сокращаться». Он заявил, что «госкомпании редко становятся экономическими и инновационными драйверами», при этом в «российской десятке крупнейших компаний только четыре – частных» (в десятке США – ни одной). Кудрин считает, что «большинство отечественных компаний с госучастием менее пластичны в плане управления: они сильно зависят от бюрократической машины, в состав их советов директоров зачастую входят чиновники», а « государство – менее эффективный собственник, чем частные структуры».

«Изменить ситуацию может приватизация, которая даст предприятиям эффективных собственников. Это положительно скажется не только на результатах отдельных организаций, но и повысит эффективность экономики в целом», – сообщил он.