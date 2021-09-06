 

Киберполиция Киева разоблачила сеть онлайн-магазинов, которые торговали поддельной техникой мировых брендов

06.09.2021, 23:58, Новости дня
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По информации ведомства, фигуранты занимались продажей мобильных телефонов, наушников, планшетов, зарядных устройств, фенов и другой техники. Поддельную продукцию и коробки к ней заказывали из Китая. С помощью специального оборудования изготавливали копии наклеек с идентификационными номерами оригинальной продукции – таким образом, при проверке через сайты производителей клиенты видели наличие данных серийных номеров в базах компаний.

По предварительным данным, от действий киевлян пострадали более 200 человек. Сумму ущерба, причиненного потерпевшим, еще подсчитывают.

Правоохранители провели обыски по месту жительства фигурантов, а также в офисном и складском помещениях, в результате которых изъяли упакованные почтовые посылки, ноутбуки, планшеты, принтер для чеков, более 100 мобильных телефонов и 2 тыс. коробок к ним, 500 наушников, машинки для печати IMEI и свыше 2 млн грн.

ВИДЕОВидео: Національна поліція України / YouTube

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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