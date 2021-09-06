Зеленский обсуждал в Вашингтоне, что США могут дополнительно сделать, чтобы помочь Украине победить в войне с РФ – Кулеба

“Я думаю, что ни у кого нет сомнений, что Соединенные Штаты никогда не прекращали тем или иным образом влиять на процесс или, по крайней мере, пытаться влиять, направляя его в сторону прекращения российской агрессии и сдерживания России. Одной из тем, которые президент [Зеленский] обсуждал в Вашингтоне, были Крым и Донбасс, и что Соединенные Штаты могут дополнительно сделать для того, чтобы (давайте будем называть вещи своими именами) помочь Украине победить в этой войне, отбросить российские оккупационные войска, вернуть себе суверенитет над этими территориями”, – сказал Кулеба.

Глава МИД добавил, что “абсолютно четко прозвучало заверение президента [Джо] Байдена в том, что Соединенные Штаты будут принимать участие в усилиях Украины и наших союзников по прекращению российской агрессии”.

Контекст:

Зеленский в ночь на 31 августа прибыл в Вашингтон с рабочим визитом. Он встретился с Байденом на следующий день.

Байден и Зеленский сначала сделали совместное заявление перед СМИ. Глава Белого дома сказал, что партнерство между Украиной и США крепко, как никогда, и будет становиться еще крепче. Байден отметил, что хочет приехать с визитом в Украину. Зеленский спросил у Байдена, как США могут помочь в освобождении около 450 пленных украинцев, которые пребывают на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, в аннексированном Крыму и РФ.

После этого состоялась встреча Байдена и Зеленского – с советниками и с глазу на глаз.

Еще до завершения встречи президентов США и Украина сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между странами. В частности, оба государства призвали РФ выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе, Вашингтон поддержал право Киева выбирать свой внешнеполитический курс, включая членство в НАТО. Кроме того, правительство США намерено выделить Украине на реформы сотни миллионов долларов в 2021 году.

В рамках визита Зеленского был также подписан ряд межведомственных и межгосударственных соглашений между Украиной и США. В частности, министр обороны Украины Андрей Таран и министр обороны США Ллойд Остин 31 августа подписали рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

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