В “Слуге народа” рассказали, сколько правок подали к законопроектам о деолигархизации и реформе СБУ

Нардеп от “Слуги народа” Александр Завитнеич на этом же брифинге рассказал, что к законопроекту об олигархах уже подали 1230 поправок.

“Говорить о спаме или нет – сейчас еще рабочая группа работает. По законопроекту об СБУ – там, кажется, 2 тыс. поправок. По обоим законопроектам работают рабочие группы. На комитетской неделе будет, я надеюсь, последнее дополнительное рассмотрение”, – сказал он.

По словам Завитневича, ко второму чтению законопроектов необходимо учесть замечания юридического департамента.

“Через две недели мы выходим на пленарное заседание на эти большие законопроекты. Это законопроект №5600. Он будет первым, я думаю. Потом законопроект об олигарха и СБУ. Но тут могут быть изменения”, – добавил Арахамия.

Он уточнил, что некоторые авторы намерены отозвать свои правки.

Контекст:

10 марта 2020 года в Раде зарегистрировали законопроект №3196 о реформе СБУ. Президент Украины Владимир Зеленский обозначал его как неотложный. После доработки в комитете законопроект в октябре 2020-го зарегистрировали в новой редакции как №3196-д. Верховная Рада приняла законопроект за основу 28 января 2021 года.

Рада приняла проект закона о деолигархизации в первом чтении на внеочередном заседании 1 июля. Партия “Слуга народа” анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях. Зеленский заявил, что если в парламенте будут саботировать законопроект об олигархах, то вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—