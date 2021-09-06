 

В “Слуге народа” рассказали, сколько правок подали к законопроектам о деолигархизации и реформе СБУ

06.09.2021, 23:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Нардеп от “Слуги народа” Александр Завитнеич на этом же брифинге рассказал, что к законопроекту об олигархах уже подали 1230 поправок. 

“Говорить о спаме или нет – сейчас еще рабочая группа работает. По законопроекту об СБУ – там, кажется, 2 тыс. поправок. По обоим законопроектам работают рабочие группы. На комитетской неделе будет, я надеюсь, последнее дополнительное рассмотрение”, – сказал он. 

По словам Завитневича, ко второму чтению законопроектов необходимо учесть замечания юридического департамента. 

“Через две недели мы выходим на пленарное заседание на эти большие законопроекты. Это законопроект №5600. Он будет первым, я думаю. Потом законопроект об олигарха и СБУ. Но тут могут быть изменения”, – добавил Арахамия. 

Он уточнил, что некоторые авторы намерены отозвать свои правки. 

Контекст:

10 марта 2020 года в Раде зарегистрировали законопроект №3196 о реформе СБУ. Президент Украины Владимир Зеленский обозначал его как неотложный. После доработки в комитете законопроект в октябре 2020-го зарегистрировали в новой редакции как №3196-д. Верховная Рада приняла законопроект за основу 28 января 2021 года. 

Рада приняла проект закона о деолигархизации в первом чтении на внеочередном заседании 1 июля. Партия “Слуга народа” анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях. Зеленский заявил, что если в парламенте будут саботировать законопроект об олигархах, то вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.07 / Учеными был раскрыт секрет гусиной кожи

29.06 / По каналам Петербурга поплыли более тысячи прогулочных катеров

09.07 / Путин оценил организацию голосования по поправкам к Конституции

27.07 / Путин поучаствует в открытии движения по новому Байкальскому тоннелю

15.04 / Кабмин Украины направил 6,5 млрд грн на вакцинацию от коронавируса

08.08 / СМИ показали, как хранится селитра на складах в порту Южного

23.06 / Улицу имени Конева в Праге решили не переименовывать

05.02 / FAIR – «кто такой Навальный?» — New York Times знала, но забыла

07.06 / Ректор ВШЭ назвал причину бедности в России

22.04 / Представители коренных народов Чукотки обиделись на название мороженого

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика