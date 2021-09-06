 

Омбудсмен Украины обратилась в ООН из-за незаконного ареста Джелялова и других крымских татар

06.09.2021, 23:58, Новости дня
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Она упомянула, в частности, арест заместителя главы Меджлиса Наримана Джелялова и братьев Азиза и Асана Ахтемовых за якобы причастность к “повреждению газопровода” и задержание 58 участников митинга в их поддержку 

“Задержание крымских татар на территории временно оккупированного Крыма не может оставаться без внимания международных правозащитных институтов. Обращаюсь к ООН с просьбой остановить беспредел страны-оккупанта и способствовать освобождению незаконно заключенных граждан Украины”, – написала Денисова.

Она также обратилась к уполномоченному РФ по правам человека Татьяне Москальковой с требованием принять необходимые меры для соблюдения прав незаконно заключенных украинцев в Крыму.

Контекст:

3 сентября в Крыму оккупационные власти задержали жителя Симферополя, крымского татарина Эльдара Одаманова. Обыск прошел по делу о якобы взрыве на газопроводе. Ночью 4 сентября задержали Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова и Шевкета Усеинова.

Утром 4 сентября российские силовики пришли с обыском к Нариману Джелялову, после чего его увезли.

В тот же день к зданию ФСБ Симферополе пришли протестовать крымские татары. Российские силовики задержали там, по разным данным, от 40 до более 50 человек. Позже их отпустили.

6 сентября подконтрольный оккупационной администрации Крыма “Киевский районный суд” Симферополя на два месяца арестовал Джелялова. По два месяца ареста получили еще два крымчанина – братья Азиз и Асан Ахтемовы. Их родственники Эксендер и Артем Ахтемовы получили от 10 до 15 суток админареста. 

Прокуратура АРК и Севастополя открыла уголовное производство о похищении людей и нарушении неприкосновенности жилища.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что новые задержания на оккупированном полуострове связаны с началом работы Крымской платформы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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