 

Во Львове пьяный водитель, спасаясь от погони, протаранил патрульную машину – полиция

06.09.2021, 23:58, Новости дня
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В полиции рассказали, что ночью 6 сентября патрульные заметили на улице Кулиша автомобиль Volkswagen Fox, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Ему дали указание остановиться с помощью звукового сигнала и проблесковых маячков, но водитель их проигнорировал и продолжил движение, причем проехал на красный свет.

“Полицейские начали преследование и передали ориентировки на авто. К погоне присоединились другие патрульные экипажи. На улице Липинского один из них остановился с проблесковыми маячками, чтобы задержать беглеца. Однако нарушитель, вместо того чтобы остановиться, – протаранил служебный автомобиль”, – рассказали в пресс-службе.

В ДТП пострадали два полицейских и пассажирка автомобиля Volkswagen. У 29-летнего водителя обнаружили признаки алкогольного опьянения. Проверка показала 1,65 промилле (при допустимой норме 0,2 промилле).

https://www.facebook.com/lvivpolice/posts/2749109672057454

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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