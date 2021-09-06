Мнение: Продразверстка. До и после революции

Историк Игорь Пыхалов о продразверстке.

Почему ее ввело царское правительство, а затем сохранили и продолжили Временное правительство и большевики.

Иронично, но до сих пор попадаются люди, уверенные в том, что продразверстку придумали большевики, которые на деле лишь использовали метод предложенный еще царскими министрами, просто в силу того, что других методов борьбы с голодом в городах не оставалось. Временное правительство, на фоне рассказов про старый режим, также не смогло отказаться от практики продразверстки. Менялись лишь лозунги обосновывающие необходимость продразверстки. И чем сильнее нарастал развал в сельском хозяйстве, тем большее значение приобретала продразверстка. По сути, это была чрезвычайка, порожденная сначала первой мировой, а затем и гражданской войной, которые влекли за собой разруху и деградацию нормальной экономической жизни. Понимание чрезвычайного характера данной меры в конечном итоге привело к замене продразверстки продналогом.

—