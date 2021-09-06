 

Захарова рассказала, как посольства НАТО «конвертировали» россиян в своих граждан

06.09.2021, 23:06, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРабота россиян в посольстве США была увязана с получением ими американского гражданства или вида на жительство в США, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В эфире YouTube-канала «Соловьев Live» она рассказала, что «при приеме на работу, например, в американское посольство», сам «факт найма» часто «увязывается» с «получением гражданства и вида на жительство», есть «целая программа». По мнению Захаровой, «было бы правильно об этом рассказать, как во многих посольствах при приеме на работу по большому счету осуществляется конвертация российского гражданина в нероссийского», в гражданина государства, которое «нанимает его на работу». «Можно сказать, об этом лучше будут говорить специалисты, так или иначе, в том числе такая мягкая, плавная вербовка тоже происходила», – приводит ее слова РИА «Новости».

Россияне, которые «работали на правительства США, ФРГ, Испании, Франции и дальше по списку», не просто посещали «какие-то торжественные приемы» или занимались «незначительными поручениями», а выполняли «серьезную работу, за которую платили немаленькие деньги». Работа при этом «по целому ряду направлений в целом ряде посольств» увязывалась с получением сотрудниками «либо вида на жительство, либо гражданства», сообщила Захарова.

Захарова указала, что у РФ и стран Запада по-разному формируется персонал дипломатических ведомств. РФ отправляет своих граждан работать за рубеж. Западные же государства нанимают на работу в свои посольства граждан другой страны, в результате происходит такая «конвертация российского гражданина в гражданина их страны». «Затем они получали зарплату, затем они поддерживали соответствующие силы, которые не стеснялись публиковать персональные данные. Вот и все. Такая веселая карусель», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на канал «Россия–1».

Напомним, Захарова рассказала, что зарубежные посольства в РФ нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам Навального. Официальный представитель МИДа заявила, что ее в этой информации интересует другое: «Представляете, в какой истерике зашёлся бы западный информационный мейнстрим, если бы сотрудники российских загранучреждений перечисляли деньги, например, республиканцам в США или каталонцам в Испании? Вопли стояли бы на всю планету».



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