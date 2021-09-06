 

Россия и Белоруссия обсудили углубление интеграции в Союзном государстве

06.09.2021, 23:06, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСостоялись телефонные переговоры премьер-министров РФ и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко, сообщила пресс-служба российского правительства.

Мишустин и Головченко рассмотрели «актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества» двух стран, а также процесс «реализации крупных совместных проектов в различных областях». При этом особое внимание стороны уделили задачам углубления интеграции в Союзном государстве, передает РИА «Новости».

Накануне вице-премьер белорусского правительства Николай Снопков сообщил, что подготовлена союзная программа создания единого рынка газа Белоруссии и России. Москва и Минск возобновили диалог по интеграционным «дорожным картам» в 2020 году.



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