 

США заявили о «химии» между Байденом и Зеленским

06.09.2021, 23:06, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВременная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин рассказала о «химии» и «энергии» на переговорах президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.

Ее спросили, «установилась ли химия» между лидерами двух стран. Квин ответила, что «ощущала это именно таким образом», а «разговор был откровенным и честным», обсуждались «именно те проблемы, которые интересовали обоих президентов». По ее словам, в общении Байдена и Зеленского «были уверенность и доверие». Он считает, что «энергия на встрече была достаточно позитивной», передает ТАСС со ссылкой на «Радио «Свобода» (признано в РФ СМИ-иноагентом).

Квин прокомментировала возможные инвестиции американского бизнеса в Украину. По ее словам, у США есть, в частности, интерес в сфере технологий, но «вопрос судебной реформы является ключевым для американских инвесторов, особенно имеют значение верховенство права и объективный судебный процесс, в котором отсутствовало бы внешнее влияние». Квин сказала, что инвесторы «постоянно поднимают этот вопрос». Она полагает, что Зеленский «продвигается в этом деле».

Напомним, президенты Украины и США провели переговоры. Зеленский заявил, что глава американского государства Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы». Кроме того, Вашингтон и Киев пригрозили «привлечь Россию к ответственности за ее агрессию».



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