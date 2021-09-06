Волочкова снялась полностью голой и показала капли для глаз, “чтобы не видеть долбо…бов”

По словам балерины, подборка откровенных фото – ее ответ всем, кто осуждает ее за недавний скандал со справлением нужды недалеко от соседского дома, расположенного рядом с участком Волочковой в коттеджном поселке под Москвой.

“Поскольку после моего писанья под елочку у меня нет отбоя от федеральных каналов, решила сама поделиться своими фото без каких-либо скрытых камер, караулящих меня. Вместо того, чтобы исподтишка снимать мою жизнь на участке моего же дома и, как свора лающих шавок, толпиться под моим балконом с осуждением меня. Вместо того, чтобы жить своей жизнью, а не моей, можно было спокойно попросить меня лично поделиться моими фото. Раз многих так интересует мое тело, решила поделиться от первого лица, обнажив перед вами, помимо тела, еще и душу”, – подписала фото Волочкова.

По словам артистки, фотографии того, как она справляет нужду на своем участке, появились в интернете не случайно, а из-за информационной кампании, которую якобы развернули против нее люди, незаконно управляющие коттеджным поселком.

“И когда я осветила существующий конфликт, на меня захотели вылить ушаты грязи. Это был очень мерзкий и дешевый ход”, – уточнила балерина.

В конце поста она уточнила, что очень нуждается в каплях для глаз, фотографию которых прикрепила в конце своей фотосессии. На снимке, о котором написала Волочкова, показана емкость для капель, на которой написано: “Капли для глаз, чтобы не видеть долбо…бов (индивидуальные)”.

“Кто знает, где же их приобрести?” – спросила у подписчиков артистка.

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Контекст:

23 августа “Экспресс-газета” опубликовала фото того, как Волочкова справляет нужду на своем подмосковном участке. Фото сделали соседи артистки по коттеджному поселку, рядом с домом которых и “присела” балерина.

Соседи сняли на фото Волочкову, справлявшую нужду на своем участке в подмосковном коттеджном поселке Новахово. Снимок они прислали “Экспресс-газете”, 23 августа издание его опубликовало. После этого балерина обратилась к юристам, а также запустила флешмоб “писаю под елочку”.

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причиной увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От этих отношений у артистки есть дочь Ариадна (2005).

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