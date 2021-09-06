“Обещаю, что последний раз комментирую господина Арестовича”. Разумков посоветовал Арестовичу поехать советником в “Талибан”

3 сентября Арестович в интервью YouTube-каналу Ukrlife.TV заявил, что Украине не стоит опасаться беженцев из Афганистана, которых согласился приютить Киев.

“ЕС закрывает Балканы и Италию как зоны, через которые проникали беженцы, а это означает, что они пойдут через Украину в Беларусь и в РФ, и мы к этому уже готовимся… Первый лагерь из 5 тыс. человек уже будет здесь у нас, из афганских беженцев… Надо понимать, это же не дикие моджахеды с кинжалами в зубах. Это образованная публика, которая поработала с западной коалицией и знает языки. Часто она образована гораздо лучше, чем среднестатистический украинец и интегрирована в западное сообщество. С ними проблем не будет, наоборот, мы их будем использовать как переводчиков”, – сказал Арестович.

Разумков отреагировал на это заявление.

“Обещаю, что последний раз комментирую господина Арестовича. Может тогда поехать советником чего-то в “Талибан”, если они там более опытные, образованные, и может поделиться своим опытом именно там. Думаю, он там будет полезен”, – заявил спикер Рады.

Разумков сегодня также прокомментировал предложение Арестовича переименовать Украину.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

Украина организовала шесть эвакуационных рейсов из Кабула. Всего из Афганистана в Украину, по данным МИД, эвакуировали более 650 граждан (украинцев и иностранцев).

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак говорил 28 августа, что всех украинских граждан, которые заявили о желании покинуть Афганистан, эвакуировали, но 30 августа СМИ сообщили, что около 100 человек с разрешением на проживание в Украине ждут эвакуации. 1 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уточнил, что около 200 человек просят Украину эвакуировать их из Афганистана, это число постоянно меняется.

Статус беженца в Украине, по данным Госпогранслужбы на 3 сентября, попросили 370 афганцев.

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