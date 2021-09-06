Посол ФРГ Фельдгузен о выборах в Германии: Лидирующие партии настроены на более тесные отношения с Украиной

“Германская внешняя политика никогда резко не менялась, и она не изменится с этими выборами. Мы еще не знаем, какой будет коалиция, но те партии, которые лидируют по опросам, настроены на более тесные отношения с Украиной”, – сказала Фельдгузен.

По ее мнению, никто из партий-лидеров “не питает иллюзий относительно России”. Дипломат выразила уверенность, что поддержка Германии, “очень устойчивая и надежная для Украины”, будет продолжаться.

В то же время Фельдгузен добавила, что “размораживание” нормандского формата будет зависеть от России, несмотря на то, что канцлер Германии Ангела Меркель выражала желание провести саммит лидеров “Нормандской четверки”.

Посолка Німеччини Анка Фельдгузен розповіла Суспільному про перспективи нових самітів Нормандської четвірки pic.twitter.com/k5wkowXJ64

— СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ * (@suspilne_news) September 6, 2021

Контекст:

В выборах в Бундестаг Германии, которые состоятся 26 сентября, примут участие 47 партий.

Нынешний канцлер Германии, представитель партии Христианско-демократический союз (ХДС) Ангела Меркель после 15 лет на посту отказалась снова выдвигать свою кандидатуру на выборы. Об этом она заявила еще в 2018 году, а в новогоднем обращении в 2021 году подтвердила свое решение.

На должность ее преемницы рассматривалась тогдашняя глава ХДС и министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, однако она в феврале прошлого года отказалась баллотироваться в канцлеры и заявила об уходе с поста главы партии.

В январе новым председателем партии ХДС стал Армин Лашет. Его же ХДС выдвинула на выборы канцлера.

За несколько недель до выборов в парламент Германии рейтинг консервативного блока партий “Христианско-демократический союз” и “Христианско-социальный союз” (ХДС/ХСС) обвалился до рекордно низкого уровня и находится на втором месте после Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

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