“Разговор был откровенным и честным” – Посольство США о встрече Байдена и Зеленского

Журналист спросила Квин, установилась ли между Байденом и Зеленским положительная связь, как говорят – “химия”.

” Да, я чувствовала это именно таким образом. Этот разговор был откровенным и честным, что мне очень понравилось. Были обсуждены именно те проблемы, которые интересовали обоих президентов. Для этого необходима уверенность и доверие. Это иллюстрирует крепкие хорошие отношения, поэтому, мне показалось, что энергия на встрече была довольно положительная”, – ответила дипломат.

Встречу Зеленского и Байдена переносили дважды: сначала – с 30-го на 31 августа, а потом – на 1 сентября.

По словам Квин, время встречи двух президентов “обсуждалось неделями”, а окончательная дата была наиболее подходящей.

“К тому же мы не хотели выжидать. Если бы встречу отложили на один или два месяца, до начала полноценной сессии Конгресса – это могло бы замедлить старт работы комиссий. Мы действительно хотели провести встречу как можно скорее и тогда начать работу на всех площадках”, – подчеркнула временно поверенная в делах США в Украине.

Контекст:

Зеленский в ночь на 31 августа прибыл в Вашингтон с рабочим визитом. Он встретился с Байденом на следующий день.

Байден и Зеленский сначала сделали совместное заявление перед СМИ. Глава Белого дома сказал, что партнерство между Украиной и США крепко, как никогда, и будет становиться еще крепче. Байден отметил, что хочет приехать с визитом в Украину. Зеленский спросил у Байдена, как США могут помочь в освобождении около 450 пленных украинцев, которые пребывают на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, в аннексированном Крыму и РФ.

После этого состоялась встреча Байдена и Зеленского – с советниками и с глазу на глаз.

Еще до завершения встречи президентов США и Украина сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между странами. В частности, оба государства призвали РФ выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе, Вашингтон поддержал право Киева выбирать свой внешнеполитический курс, включая членство в НАТО. Кроме того, правительство США намерено выделить Украине на реформы сотни миллионов долларов в 2021 году.

В рамках визита Зеленского был также подписан ряд межведомственных и межгосударственных соглашений между Украиной и США. В частности, министр обороны Украины Андрей Таран и министр обороны США Ллойд Остин 31 августа подписали рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.

После встречи с Байденом Зеленский говорил, что она прошла “в нормальной, продуктивной, не постоянно солнечной атмосфере”. “Не знаю, возникла ли “химия”, сложно сказать. Но то, что вместо часа встреча длилась два часа, говорит о том, что стороны действительно заинтересованы в диалоге и в результате этого диалога”, – отмечал украинский президент.

—