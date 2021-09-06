 

Украина готовится к ужесточению карантина, Бельмондо умер, Джелялова арестовали. Главное за день

06.09.2021, 23:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украина готовится к усилению карантина

С 13 сентября Украина перейдет в “желтую” зону карантина, сказал министр здравоохранения страны Виктор Ляшко. По его словам, страна уже сегодня превысила индикаторы, которые могут перевести страну с “зеленого” уровня эпидемической опасности в “желтый”.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией ухудшается, но жесткий карантин как минимум до ноября вводить в Украине не будут, отметил главный санврач страны Игорь Кузин.

В оккупированном Крыму арестовали замглавы Меджлиса и еще четырех крымчан

Подконтрольный оккупационной администрации Крыма “Киевский районный суд” Симферополя до 4 ноября арестовал заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова. По два месяца ареста получили еще два крымчанина – братья Азиз и Асан Ахтемовы. Их родственники Эксендер и Артем Ахтемов получили от 10 до 15 суток админареста. 

В Беларуси вынесли приговоры оппозиционерам Колесниковой и Знаку

Белорусский суд признал виновными по всем инкриминируемым им обвинениям оппозиционеров Марию Колесникову и Максима Знака. Колесникову приговорили к 11 годам колонии общего режима, Знака – к 10 годам колонии усиленного режима. 

Евросоюз призвал выпустить их и остальных политзаключенных, МИД Германии назвал приговоры олицетворением репрессий. 

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что Знак и Колесникова выйдут на свободу раньше сроков, которых им назначили. 

Бельмондо умер

Знаменитый французский актер Жан-Поль Бельмондо сегодня умер. По словам адвоката, он был очень слаб в последнее время и “тихо ушел из жизни”. 

Из тюрьмы в Израиле бежали опасные преступники

Из израильской тюрьмы Гильбоа сбежали шестеро палестинцев, которых считают особо опасными преступниками. Они покинули территорию через туннель. В Израиле усилили меры безопасности, полиция разместила на дорогах более 200 блокпостов. Беглецов пока не нашли. 

“Слуга народа” отказалась от планов выдвигать своего кандидата на выборах в Харькове, но определилась с одним из кандидатов на довыборах в Раду

Пропрезидентская партия “Слуга народа” не намерена выдвигать своего кандидата на внеочередных выборах мэра Харькова, заявили глава партии Александр Корниенко и председатель парламентской фракции Давид Арахамия. 

Кандидатом в нардепы на довыборах в Верховную Раду на округе №197 (Черкасская область) выдвинули мэра города Золотоноша Виталия Войцеховского. Еще одного кандидата – на 184-м округе (Херсонская область) пока не утвердили. На это у партии есть еще 10 дней. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.03 / Hyundai показал кроссовер Kona N 2021 года без камуфляжа

18.07 / В СБУ подтвердили причастность своих сотрудников к нападению на пограничников в Сумской области

24.10 / В РФ за сутки выявили 16,5 тыс. случаев коронавируса

17.04 / Американские ученые приоткрыли тайну девятой планеты

02.06 / Ветеран Майман: Кива начал дружить с хозяином спортклуба, через несколько месяцев того застрелили и теперь клуб возглавляет охранник Кивы

23.08 / Глава МИД Турции назвал единственный способ деоккупации Крыма

16.07 / Меркель пообещала “активные действия” в случае, если Россия прекратит транзит газа через Украину

08.01 / Верховный лидер Ирана запретил покупать вакцины от COVID-19 у США и Великобритании

22.02 / В Китае хотят ограничить мощность беспроводных зарядных устройств для смартфонов

21.10 / Президент Болгарии ушел на карантин. Он общался с больным COVID-19 военным чиновником

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика