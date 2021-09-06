Мнение: Пресечет ли прокурор дискриминацию татарского языка?
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2021 год в Татарстане объявлен «Годом родных языков и народного единства».
И в этот самый Год от меня потребовали представить перевод моего выступления на «Радио Татарстан» на русский язык. При этом «надлежащим образом заверенный»…
Обратился к прокурору Татарстана с требованием принять меры прокурорского реагирования и пресечения дискриминации татарского языка.
Вот текст обращения, направленный прокурору республики.
Прокурору Республики Татарстан
От кандидата в депутаты Государственной Думы России
По Приволжскому избирательному округу №26
Муртазина Ирека Минзакиевича
При трансляции агитационных материалов в эфире филилала ВГТРК – ГТРК «Татарстан» всем зарегистрированным кандидатам предлагается подписать договор, в котором содержится пункт 3.2.11,соглсано которого о нобходимости предоставить «надлежащим образом заверенный» перевод выступления на русский язык в случаях, если в выступлении «есть информация на иных, кроме русского, языках».
Считаю данный пункт договора дискриминирующим татарский язык и противоречащий статье 8 Конституции Татарстана и статье 68 Конституции России, гарантирующих равноправие татарского и русского языка на территории Татарстана.
Исходя из вышеизложенного, прошу принять меры прокурорского реагирования и направить в адрес ВГТРК и ГТРК «Татарстан» прокурорский протест с требованием удалить из договоров, заключаемых с кандидатами в депутаты Государственной Думы России пункт 3.2.11, дискриминрующий татарский язык на территории Татарстана, или внести в договор пункт о предоставлении перевода на татарский язык агитационных материалов на русском языке.
Мне интересно, прокурор Татарстана пресечет дискриминацию татарского языка в Татарстане? Или как?
Рис. отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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