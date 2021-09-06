Версификационное

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Вы как-то напишите, что Пилат был ни при чем…

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Сцена изображает верховный кабинет. Его владелец — далее Первый — сидит в кресле. Рядом с ним, изогнувшись, стоит представитель православной церкви, далее ППЦ. Он записывает.

ПЕРВЫЙ. …И далее: митрополит Филипп. Янковский, все дела, любимец паствы — но, может, он упал и там прилип? Мог быть убит, но мог и сам упасть бы? А то рунет какой-то, интернет… Но мы способны допустить в уме хоть, что показаний на Малюту нет? Он мог там быть, но мог и мимо ехать?

Все это подкуп западных валют, но, сколько показания ни путай, он кроток был и слишком мало лют, за что Иван и звал его Малютой. Малютка, мол!

И в силу добрых чувств негоден для терактов и диверсий. Что Грозный ни при чем — не поручусь, но что Филиппа — лишь одна из версий.

ППЦ. Исправим, ваш приказ опередив.

ПЕРВЫЙ. Вот тоже эпизод изложен скверно: еврейская красавица Юдифь, которая убила Олоферна. Я допущу, что наш сирийский брат прельстился видом глаз ее и персей настолько, да, что предложил ей брак, — но это, кстати, лишь одна из версий. Чтоб он напился в собственном дому, пускай в шатре, и чтобы дочь еврея там голову отрезала ему? Да он бы сам отрезал ей скорее. Так, думаю, и было. Он ей — р-раз! О датах уточните у Фоменко. Он был сириец — собственно, из нас, — она же украинка, западенка.

ППЦ. Немедленно исправим.

ПЕРВЫЙ. Да. И вот: еще одна легенда неприятна. Зачем нам Ирод? Правильно: И-рóд! «И род его прославлен», вероятно. Да, был суров. Но толком ни черта история о нем не донесла нам. Что избивал младенцев — клевета. Младенцев?

Избивать? Не царский стиль. Всё клеветы причудливой изгибы. И главного при этом упустил! Хотел бы избивать, так уж избил бы…

ППЦ. Все выправим.

ПЕРВЫЙ (увлекаясь). И сразу же в печать. А то ведь англосаксы же, подонки… Люблю рулить исторьей. Благодать! Никто не возражает, все подохли. И этот ваш, который на кресте, — вы тоже там напутали в финале. Его распяли. И конечно, те, которых сроду в этом обвиняли, плюс украинцы, их же там полно. Семиты же во всяком черном деле с бандеровцами вечно заодно, в синедрионе вместе там сидели… Они и постарались у креста — распяв, потом копьем его ударив, — но вот Пилат… Он прибыл в те места наместником. Слуга же государев! Спецпредставитель! Из своих палат и не глядел на этот бунт провальный… Вы как-то напишите, что Пилат был ни при чем… Что это был…

ППЦ. Навальный?

ПЕРВЫЙ (морщась). Наверное. И вот еще момент: про всякое упоминанье черта впишите там, что он «иноагент».

ППЦ (смущенно). А Бог?

ПЕРВЫЙ. А Бог — полковник. Мастер спорта.

Дмитрий Быков, обозреватель

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