 

Ученые связали курение электронных сигарет с образованием тромбов

06.09.2021, 22:38, Разное
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Ученые заявили, что курение электронных сигарет с содержанием никотина приводит к образованию тромбов. Исследование на эту тему проводили специалисты из университета Каролины.
В экспериментах приняли участие группа из 22-х мужчин и женщин, возраст которых составлял 18-45 лет. Они эпизодически курили, но в целом являлись здоровыми. До начала научной работы каждого испытуемого полностью обследовали. Его попросили сделать 30 затяжек электронной сигареты. В одну неделю использовался вейп без никотина, а во вторую – с данным компонентом.

Ученые после сравнения результатов тестирования выявили, что применение электронных сигарет с никотином провоцируют краткосрочные изменения в крови. Команда исследователей зафиксировала стремительное увеличение количества тромбов. Показатель вырос на 23% через несколько минут после курения. К стандартному уровню он вернулся только спустя час. К тому же у добровольцев существенно выросла частота сердечных сокращений и повысилось артериальное давление.

Результаты проведенного исследования показывают, что использование вейпов с никотином оказывает аналогичное воздействие на организм, что и курение обычных сигарет. Очень важно обратить внимание на процесс образования тромбов. В долгосрочной перспективе все эти изменения приводят к сердечным приступам и инсультам.

Источник: www.ersnet.org



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