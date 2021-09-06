 

Мнение: Неизбежность

06.09.2021, 22:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Гвинее военный переворот убрал действующего президента Альфа Конде с его поста. Конде, отсидев конституционные два срока, внес поправки в конституцию и продлил свои полномочия. Однако это ему не очень-то помогло.

В связи с этим любопытным кажется обращение спикера Думы Володина к теме революций. Он заявил, что Россия еще одну революцию не переживет. Странно, раньше переживала, а теперь вот так раз — и не переживет.

Преступники отчетливо понимают преступный характер своей деятельности. Этим они отличаются от сумасшедших. И, безусловно, прямо заинтересованы в том, чтобы уйти от ответственности за преступления против народа. Отсюда и манипуляции с законодательством, здесь же — и заклинания про «не переживет».

Однако рано или поздно, но приходится отвечать. Кому-то везет, и он умирает, успев уйти от ответственности. Но у режимов, построенных на лжи, воровстве, предательстве интересов страны и народа конец всегда один. А страна переживает и живёт дальше.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.08 / Воднаева перестала уважать Собчак из-за ее лжи

30.07 / От коронавируса привились 75% сотрудников Департамента культуры Москвы

08.12 / В России бросили за решетку изнасиловавшего девять детей мужчину

19.02 / Зачем Данелия рылся на свалке в перерыве между съемками фильма “Кин-дза-дза!”

09.02 / Ученые: Наноматериалы опасны для здоровья

07.07 / Скандалы: Большая стройка в меленькой усадьбе

30.07 / Мнение: Вакцинация по-чеченски

14.04 / Мнение: Взятки гаишникам, смертность механизаторов и торжество физики

23.02 / «Сделайте перерыв» – Приемный сын Екатерины Градовой впервые ответил журналистам

12.06 / Решетку под холодильником чистят только опытные хозяйки, остальные о ней забывают

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика