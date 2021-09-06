Мнение: Неизбежность

В Гвинее военный переворот убрал действующего президента Альфа Конде с его поста. Конде, отсидев конституционные два срока, внес поправки в конституцию и продлил свои полномочия. Однако это ему не очень-то помогло.

В связи с этим любопытным кажется обращение спикера Думы Володина к теме революций. Он заявил, что Россия еще одну революцию не переживет. Странно, раньше переживала, а теперь вот так раз — и не переживет.

Преступники отчетливо понимают преступный характер своей деятельности. Этим они отличаются от сумасшедших. И, безусловно, прямо заинтересованы в том, чтобы уйти от ответственности за преступления против народа. Отсюда и манипуляции с законодательством, здесь же — и заклинания про «не переживет».

Однако рано или поздно, но приходится отвечать. Кому-то везет, и он умирает, успев уйти от ответственности. Но у режимов, построенных на лжи, воровстве, предательстве интересов страны и народа конец всегда один. А страна переживает и живёт дальше.

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