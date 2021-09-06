 

Карпин рассказал о планах после отборочных матчей ЧМ

06.09.2021, 22:12, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГлавный тренер сборной РФ по футболу Валерий Карпин намерен уехать на отдых после сентябрьских матчей команды в рамках отбора на чемпионат мира.

«Вопрос, подходит ли мне эта работа, не ко мне, нравится или не нравится? Работа интенсивная – за шесть дней три игры. В клубе, когда нет матчей Лиги чемпионов или Лиги Европы, более спокойно, здесь более ответственно и интенсивно проходит», – отметил Карпин, передает ТАСС.

«Сейчас не могу оценить это все, голова занята другим. После примерно десять дней надо будет уехать в лес, на природу и пропасть, – 100%. Чтобы восстановить эмоции, здоровье – это точно», – добавил он.

4 сентября футболисты сборной РФ обыграли команду Кипра в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре со счетом 2:0.

Сборная РФ набрала 10 очков и лидирует в группе. Идущая на втором месте сборная Хорватии (7) в субботу на выезде сыграет со словаками. Россияне в следующем матче 7 сентября примут команду Мальты.



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