Главе офиса Зеленского посоветовали поехать на работу в «Талибан»

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков посоветовал советнику главы офиса президента Владимира Зеленского Алексею Арестовичу поехать на работу в «Талибан» (движение запрещено в России), если тот считает афганцев более опытными и образованными, чем средний украинец.

«Обещаю, что в последний раз комментирую господина Арестовича. (Арестович) Может тогда поехать спикером чего-то в «Талибан», если они там более опытные, образованные, и может поделиться своим опытом именно там. Думаю, он там будет полезен», – сообщил Разумков в эфире телеканала «Украина 24», передает РИА «Новости».

Напомним, Арестович заявил, что Украина может принять на своей территории до 5 тыс. беженцев из Афганистана и будет использовать их как переводчиков. По его сллвам, «надо понимать, что это не дикие моджахеды с кинжалами в зубах. Это образованная публика, которая знает языки и часто гораздо более образована, чем средний украинец».