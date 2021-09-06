Газпром не стал бронировать мощности ГТС Украины

Хотя цены на газ в Европе бьют рекорды, Газпром не забронировал на сентябрь дополнительные мощности, сообщил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон на фоне новостей о скором завершении строительства «Северного потока – 2».

Макогон сообщил, что Газпром не забронировал «мощности в 15 млн кубометров газа в сутки», несмотря на «максимальную цену на газ в ЕС и недостаточные запасы газа в европейских ПХГ». В результате ожидается сокращение транзита газа в ЕС через Украину с 124 млн до 109 млн кубометров в сутки, передает РИА «Новости».

Глава оператора ГТС сообщил, что его компания постоянно предлагает дополнительные мощности в объеме 63,7 млн кубометров в сутки. Газпром интереса к увеличении поставок не выразил. По мнению Макогона, российская сторона «грубо намекает», что увеличение поставок возможно только по «Северному потоку – 2». Макогон сказал, что «последующие месяцы станут большим испытанием для Европы относительно готовности противостоять давлению» Москвы и «защищать принципы европейской солидарности».

Напомним, компания-оператор проекта «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG уложила в Балтийском море последнюю трубу второй нитки газопровода. Следующим шагом станет осуществление стыковки секции газопровода, идущей от берега Германии, с секцией, тянущейся из вод Дании. После этого будут проведены пусконаладочные работы по второй нитке, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию до завершения текущего года. Бывший глава австрийской OMV Райнер Зеле также сообщил, что строительство «Северного потока – 2» будет завершено в ближайшее время, поставки газа по нему начнутся в этом году.

Тем временем цена на газ в Европе в ходе торгов в понедельник преодолела отметку в 650 долларов за 1 тыс. кубометров. В Газпроме заявили, что объективных причин для снижения цен нет.