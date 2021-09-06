 

Кучма: Вырастить компетентную и ответственную политическую элиту нам не удалось

06.09.2021, 22:10, Новости дня
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“Нам точно есть чем гордиться. Восстановлена государственность – собственно говоря, украинский народ создал сильное независимое государство впервые за свою историю. Мы сумели успешно преодолеть беспрецедентный кризис разрыва “по живому” с советской экономической системой и провели радикальные реформы, благодаря которым заработала украинская экономика – рыночная, открытая для международной кооперации, но самодостаточная”, – сказал Кучма.

Он также отметил, что за это время родилось украинское гражданское общество, которое проявило себя во время двух революций и с самых первых дней агрессии России.

“Мы выстояли в самые тяжелые времена войны с соперником, чьи возможности превышают наши многократно. Мы начали собираться в настоящую политическую нацию”, – подчеркнул политик.

В то же время Кучма отметил и отрицательные итоги этого периода.

“А вот вырастить компетентную и ответственную политическую элиту нам еще не удалось. Не удалось сохранить территориальную целостность. Не удалось удержать темп экономического развития первых лет XXI века и закрепить украинское “экономическое чудо”. И… не удалось присоединиться к НАТО. Пока не удалось”, – отметил он.

Контекст:

Кучма был президентом Украины в 1994–2005 годах.

24 августа 2021 года Украина отметила 30-ю годовщину независимости.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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