Кучма: Вырастить компетентную и ответственную политическую элиту нам не удалось
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“Нам точно есть чем гордиться. Восстановлена государственность – собственно говоря, украинский народ создал сильное независимое государство впервые за свою историю. Мы сумели успешно преодолеть беспрецедентный кризис разрыва “по живому” с советской экономической системой и провели радикальные реформы, благодаря которым заработала украинская экономика – рыночная, открытая для международной кооперации, но самодостаточная”, – сказал Кучма.
Он также отметил, что за это время родилось украинское гражданское общество, которое проявило себя во время двух революций и с самых первых дней агрессии России.
“Мы выстояли в самые тяжелые времена войны с соперником, чьи возможности превышают наши многократно. Мы начали собираться в настоящую политическую нацию”, – подчеркнул политик.
В то же время Кучма отметил и отрицательные итоги этого периода.
“А вот вырастить компетентную и ответственную политическую элиту нам еще не удалось. Не удалось сохранить территориальную целостность. Не удалось удержать темп экономического развития первых лет XXI века и закрепить украинское “экономическое чудо”. И… не удалось присоединиться к НАТО. Пока не удалось”, – отметил он.
Контекст:
Кучма был президентом Украины в 1994–2005 годах.
24 августа 2021 года Украина отметила 30-ю годовщину независимости.
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