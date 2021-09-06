“Слуга народа” определилась с кандидатом в нардепы на довыборах в Раду в округе в Черкасской области

Об этом на брифинге после съезда рассказал глава партии, замглавы парламентской фракции “Слуга народа” Александр Корниенко.

По словам Корниенко, Войцеховский ведет коммуникацию с представителями всего округа.

“Мы дали поручение нашей политической команде черкасской еще в июле – проверить поддержку нашего кандидата подписями. Я поставил цифру 10 тыс. подписей, уже собрано больше 20 тыс. подписей в поддержку господина Войцеховского. […] Нам очень импонирует, что Виталий Александрович является одним из адептов децентрализации”, – сказал Корниенко. По его словам, кандидатуру Войцеховского поддерживают центральная власть и, в частности, президент Владимир Зеленский.

Кандидата в округе в Херсонской области партия еще не утвердила. Корниенко сказал, что политсила определится в течение 10 дней.

“Определяемся. Сейчас есть интересные предложения, интересные решения. У нас для этого есть 10 дней”, – отметил он.

Контекст:

Центризбирком назначил на 31 октября промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах №184 (Херсонская область), №197 (Черкасская область).

В этот день также пройдут внеочередные выборы мэра Харькова. Кандидата на эту должность “Слуга народа” не планирует выдвигать.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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