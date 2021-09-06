Кучма: Я могу привести только один пример, когда Россия отступила. После этого она идет только вперед. Россия наступает – Запад пятится

Он подчеркнул, что в период “Холодной войны” и после нее ядерное оружие было не столько орудием для взаимного уничтожения, сколько “предохранителем конца света” – государства не осмеливались “делать то, что нельзя”, потому что знали, что в ответ противник применит ядерное оружие.

“Угроза в том, что в любой момент это может кончиться. Все эти годы действовали жесткие правила игры, которые никто не нарушал. Но теперь появился игрок совершенно нового типа. Это Россия [президента РФ Владимира] Путина. Она постоянно испытывает Запад на податливость, она каждым следующим шагом тестирует его на глубину нарушение правил, которую он ей позволит. И она действует достаточно успешно. Я могу привести только один пример, когда Россия отступила – это Тузла (конфликт между Украиной и Россией вокруг принадлежности острова Тузла в 2003 году, – “ГОРДОН”). После этого она идет только вперед. Может, еще не на максимальной скорости, но почти не тормозя, потому что не встречает препятствий”, – сказал Кучма.

Он привел в пример конфликты в Южной Осетии, Абхазии, аннексию Крыма, войну на Донбассе, катастрофу МН-17, применение химического оружия, попытку военного переворота в Черногории, и подчеркнул, что не может себе представить, чтобы во время “Холодной войны” хотя бы один пункт из этого списка прошел Советскому Союзу безнаказанно.

“Сейчас не так. Россия авторитарная и консолидированная – Запад трудно собирается вместе в поисках консенсуса. Россия пугает – Запад боится. Россия наступает – Запад пятится. Если и существует какая-то “красная линия”, то с каждым новым шагом России она отодвигается вглубь. Россия уже вслух говорит о возможности и оправданности применения тактического ядерного оружия в локальных конфликтах. Я боюсь, что так и ядерное сдерживание может оказаться под вопросом”, – подчеркнул экс-президент.

По его мнению, теперь может воцариться принцип “сдерживания наизнанку”, при котором РФ делает все, что хочет, потому что знает, что ядерное оружие в ответ все равно не применят.

Кучма отметил, что если страны НАТО хотя бы теоретически защищены принципом “один за всех, все за одного”, то есть статьей 5 устава Альянса, то на украинском направлении никто, кроме самой Украины, не мешает Москве дальше экспериментировать с “красными линиями”.

Подытоживая, он подчеркнул, что главный вызов для Украины – стратегическая неопределенность в мире и уязвимость геополитической позиции, а единственный способ защититься – продолжать интегрироваться в евроатлантический контур, но параллельно постоянно усиливать собственную обороноспособность.

Контекст:

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме того, подписанты обещали не оказывать на Киев экономического давления. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса. Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.

Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе.

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